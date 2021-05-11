櫃檯買賣中心預計於110年5月14日審議安格(6684)申請上櫃案，根據櫃買中心統計，今年以來上櫃掛牌公司為7家。

安格公司主要從事多媒體視訊轉換晶片之研發及銷售暨矽智財開發與授權，董事長為胡漢良，推薦證券商係福邦證券、永豐金證券、華南永昌證券及日盛證券，申請時資本額2億1411萬元，安格公司109年度營業收入為3億4382萬4000元，稅後盈餘為4092萬4000元，每股盈餘為1.95元；今年第1季合併營業收入為1億3665萬4000元，稅後盈餘為2818萬7000元，每股盈餘為1.34元。

截至110年5月7日止，上櫃家數為787家(包含外國公司33家)，當年度累計上櫃掛牌公司有7家，已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有1家—91APP(6741)，俟董事會核議有凌陽創新(5236)，待審議有：安格、華景電(6788)、振宇五金(2947)。

(時報資訊)