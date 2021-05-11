因應疫情升級，桃園市長鄭文燦11日下午2點半緊急加開防疫會議，面對中央宣布華航清零計畫2.0，鄭文燦表示，中央開會決議諾富特1館、2館都當專責的檢疫旅館，5月14日員工解隔後要先完成清消和防疫旅館規畫檢查，過渡期市府3間防疫旅館會持續支援。

鄭文燦表示，目前中央開會決定諾富特1館、2館都當專責檢疫旅館，在諾富特員工5月14日解除隔離後，要進行清消、檢查及防疫旅館的規畫安排，完成之後諾富特就不再對外營運，專責當檢疫旅館，才能容納更多人，中央流行疫情指揮中心也會發布清零計畫2.0的作業規範，市府會全面配合。

面對昨傳出清零計畫2.0將增加500多位機組員有隔離需求，鄭文燦11日表示，目前確切人數還在計算中，原則上華航會分成安全組和風險組，如果是風險組就一定要有14天的檢疫期，安全組就回到正常規範，強調清零計畫是有階段性的。

鄭文燦不諱言，華航擴大清零計畫的2.0版很困難，過渡期間市府會提供3個防疫旅館支援機組員的檢疫，務必協助中央使防疫沒有破口，原則上會支持華航清零計畫2.0，讓防護網做得大一點，擴大隔離、擴大追蹤、擴大檢疫。

鄭文燦說，目前華航還有在營運，只要要回到社區，就必須要有14天的檢疫期，而且檢疫期間還需要採檢，他特別跟中央反映，不管是諾富特飯店，或者是市府支援的防疫旅館，工作人員一律要施打疫苗。

(中時 )