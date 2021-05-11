王貞治盃季軍戰由桃園市（平鎮高中）對上台南市（南英商工），兩邊分別派出陳志杰、吳東霖先發，都有不錯壓制力，呈現精采的投手戰，雙方打完正規7局以2比2進入延長賽，直到12局台南市跑者在本壘前被觸殺，台南市提出挑戰，這次本壘攻防戰因桃園市捕手妨礙守備判定台南市得分，台南市以4比3帶走勝利，睽違9年再度奪下季軍。

此戰呈現投手戰，雙方打線都沒有太多發揮空間，台南市在2局下半李韋融敲出二壘打，一棒打回2分打點，以2比1領先，桃園市直到6上由陳昶宇二壘打開啟攻勢，此局台南市頻失誤，陳昶宇靠著對手外野手失誤站上三壘，隨後吳東霖發生暴投，桃園市2比2追平。

雙方以平手進入延長賽，桃園市8上呂東翰敲安後，戴伯丞敲出右外野方向三壘打，助桃園市以3比2超前，終於打破平手僵局，不過下半局桃園市還以顏色，林均瑋、邱玄彬連續安打，再度扳平比數。

12局下半二壘有人情況下，林均瑋敲出二壘打，壘上跑者劉秉杰狂奔回本壘，第一時間主審判定出局，不過台南市提出挑戰，認為對方捕手有阻擋之嫌，經過電視重播後主審認定桃園市捕手阻擋跑者進壘，因此判台南市得分，這個再見改判也決定了台南以4比3贏球，擊敗強敵桃園市拿到季軍。

「當下一定要挑戰，都打到這邊了（季軍戰延長賽）。」台南市總教練何信賢在賽後表示，「我認為一定是擋起來的，雖然當下沒把握，但有挑戰有機會，對方捕手擋住本壘板接球，我們球員沒辦法滑壘，這沒有誰對誰錯，就是裁判的認定。」

台南市上次打進四強、拿到季軍已經是2012年，睽違9年再捧季軍獎盃，何信賢給予球員們肯定，「打到這邊小朋友表現都很棒，很多年沒打進四強，今年剛好有機會，籤運也不錯。」

先發的吳東霖5.2局被敲4安只失2分，有效壓制桃園市打者，而擔任第五棒、三壘手的邱玄彬表現突出，5支4繳出超猛打賞，何信賢認為他這兩場打擊都有發揮，表現不錯，但守備有瑕疵，回去要繼續練。

(中時 )