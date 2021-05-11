國際能源總署（IEA）最新報告指出，去年全球再生能源發電量一共增加280吉瓦（GW），比前年增幅多出45％，締造1999年以來最大年增幅，且這般驚人成長速度可望在未來幾年成為「常態」。

儘管去年中國太陽能電池大廠失火一度打亂上游供應鏈，但在歐美綠能政策推動之下，去年全球再生能源發電量依舊締造20年來最大增幅，相當於東南亞國協（ASEAN）去年再生能源總發電量。

IEA預期今年全球再生能源發電量將增加270吉瓦，明年將增加280吉瓦，皆較去年11月發表的預估值上修25％。

(工商 )