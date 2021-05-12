國內疫情增溫，苗栗縣政府繼11日晚宣布提升疫情警示至第2級後，12日上午，縣長徐耀昌召開疫情指揮中心會議後決議，高中以下學校畢業及校外教學全面停辦，畢業典禮不邀請家長、來賓及長官參加。學校停止開放室內空間，如社區共讀站等，並宣布多項活動停辦或延期舉行。
而頭份市公所原訂在14、15等2日舉的頭份四月八晚會，經市長羅雪珠召集應變會議後，決定暫停2場晚會，並視疫情狀況趨緩後擇期舉辦。原定晚會現場兌換小花燈及悠遊卡活動，也將一併延期舉辦。另造橋鄉公所預訂在5月29日舉辦的南瓜節活動，也暫時停辦，再擇期公告。
苗栗縣疫情指揮中心12日上午召開緊急會議，徐耀昌決議指示包括：
一、高中以下學校畢業旅行、校外教學全面停辦，畢業典禮不邀請家長、來賓及長官，並維持室內100人以下辦理。
二、學校停止開放室內空間。
三、社區共餐以維持梅花座、設置隔板及100人以下持續辦理，否則改為領餐方式辦理。
有關縣府辦理相關活動辦理情形如下，停辦活動包括，5月15日寄養家庭表揚及幼安園遊會。5月16日，向女力致敬演唱會。
延期活動有，5月17日通霄輔具資源中心開幕揭牌儀式，5月22日文觀局信用部人員講習，以及苗北藝文中心超過室內100人的展演活動。
(中時 )
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