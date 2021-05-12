57歲的鍾先生，從民國105年8月開始右邊髖關節疼痛，經確診為股骨頭壞死第二期透過中醫調理至今，不但不需仰賴止痛藥，也阻擋疾病的進展，延後置換人工關節的時程。中國醫藥大學附設醫院中醫師葉祐安表示，研究已顯示，有接受中醫治療相較未接受中醫治療的患者，有顯著降低人工髖關節置換的機率。

葉祐安表示，股骨頭壞死的原因主要分為「創傷性」及「非創傷性」。「創傷性」常見於髖關節脫臼或股骨頸骨折後造成缺血壞死；「非創傷性」在台灣最常見的是「酒精」及「類固醇」的使用，使局部血管內皮損傷變性、脂肪堆積，進而阻斷血流造成骨頭壞死，此外有部分是找不到原因的「原發性」股骨頭壞死，目前認為與遺傳（體質）有關。

葉祐安及骨科部醫師林宗立利用健保資料庫10年的資料分析發現，股骨頭壞死病患在校正年齡、性別、社經地位、共伴疾病、西藥及手術等因素後，有接受中醫治療相較未接受中醫治療的患者，有顯著降低人工髖關節置換的機率，研究成果已發表於國際期刊Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine。

葉祐安認為股骨頭壞死在疾病進展的過程中，無論原因為何，皆可導致局部「瘀」、「濕」、「痰」、「飲」、等病理產物堆積。此外，人體「氣、血、陰、陽」的強盛與否也決定了骨質新生的能力或是血液灌流能力。因此，中醫治療是根據病患的個人體質以及疾病的時期，大致以「活血、祛瘀、利濕、化痰」等方式去除病理產物。視「溫、熱、涼、寒」等體質給予溫補或清熱，並根據個體狀況加強。

葉祐安指出藉由中醫調理除了能夠減輕不適感外，亦能延緩股骨頭壞死。在關節置換之前，中醫無論是運用中藥、針灸、拔罐、手法、雷射穴位治療等，目標均在活絡筋骨、通利關節、促進骨骼及血管新生，避免病情惡化。關節置換手術後，中醫亦能協助術後消腫止痛，預防另一側關節產生壞死。

(中時 )