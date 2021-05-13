正值上班、上課通勤尖峰時段，台鐵卻發生列車出軌事故！台鐵9283次故障列車迴送（車輪上馱架運送），今天清晨5點38分馱架於松山=台北站間東正線1軸出軌，目前採單線雙向運轉，台鐵呼籲趕時間的乘客改搭其他交通運具，造成不便，深致歉意。

目前受影響的車站包含松山、台北，由於這兩站都是大站，預估將影響數萬通勤民眾。台鐵全力搶通，預計回復時間為上午8點30分。

(中時新聞網)