1.毛寶(1732)：國內疫情嚴峻，防疫概念股成資金避風港，股價連拉三根漲停，登1年高。

2.合世(1781)：4月營收8169萬、年增27.94%，擁防疫題材，連拉2根漲停，進逼半年線。

3.國光生(4142)：流感疫苗外銷告捷，激勵股價連兩日攻頂，登波段高。

4.雃博(4106)：接獲印度醫療院所數百台急單，營運看漲中，股價連拉2根漲停，寫10個月高價。

5.和桐(1714)：Q1轉盈，每股賺0.29元，早盤逆勢彈漲7%，重返五日線。

6.高端疫苗(6547)：新冠疫苗啟動第三劑試驗利多發酵，獲外資連3買，早盤續攀揚9%，再衝天價362.5元。

7.台康生技(6589)：新冠檢測產品需求熱，激勵股價連拉兩日觸頂，來到相對高檔區。

8.豪展(4735)：Q1每股大賺4.89元，早盤放量觸頂，進逼百元大關。

9.圓展(3669)：本土疫情惡化，催生遠距辦公需求，昨獲外資翻多買超，早盤火速攻頂，一舉收復各短均線。

10.松翰(5471)：防疫需求升溫，營運續衝，早盤逆勢強漲逾6%。

11.矽力-KY(6415)：Q1賺進一股本，Q2拚新高，股價翻紅力漲逾3.5%。

12.宅配通(2642)：宅經濟再起，宅配業可望受惠，晨盤帶量高漲逾近9%，衝上波段新高價。

13.嘉里大榮(2608)：不畏外資轉賣超，網購可望拉抬宅配業績，早盤走揚近4%。

14.敦泰(3545)：昨三大法人聯手回頭相挺，基本面良好，股價翻紅漲逾4.5%。

15.陽明(2609)：首季EPS創新高，7.49元稱冠貨櫃三雄，但內資仍賣超扯後腿，晨盤再殺跌停。

16.網家(8044)：民眾瘋搶防疫物資，帶動早盤漲逾3%，挑戰百元關。

17.華碩(2357)：Q1獲利年增10倍、同期新高，早盤抗跌、漲近5%。

18.圓剛(2417)：居家辦公潮再起，早盤攻頂、收復周線。

19.聯電(2303)：ADR下挫逾7%，早盤續跌。

20.台積電(2330)：ADR收跌4.11%，早盤應聲逾1%。

21.康那香(9919)：本土案例暴增，聚焦防疫概念，早盤跳空漲停，創波段新高。

22.鴻海(2317)：外資撿便宜，昨日買超1.8萬張，股價開低走高，拚穩百元關卡。

23。致茂(2360)：基本面無虞，周三在160元附近止住未再破底，資金進場承接，開盤後走高逾6%。

24。瀚荃(8103)：首季EPS0.9元，Q2營運戰新高，外資進場買超，早盤漲幅超過4%。

25。熱映(3373)：防疫題材續燒，大漲逾9%，創1個多月來高點。

26。愛之味(1217)：防疫拉高糧食物資需求，今早漲停。

27.和泰車(2207)：Q1獲利飆增四成，惟疫情恐影響客戶買車節奏，股價續疲測試530元支撐。

28.富邦媒(8454)：看好疫情拉抬宅經濟效益，資金進場力拱股價走高7%，重回千金之列。

(時報資訊)