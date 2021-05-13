國內過去兩天爆發23起本土確診病例，引爆國人恐慌。今再傳出台北市內湖區某辦公大樓內，有員工家屬接觸過確診者，目前該大樓除了值班人力外，其餘員工今停班1天，部分樓層採分流措施因應。

據了解，該棟大樓就位在內湖科技園區內，緊鄰許多科技公司、電視台。消息一出，附近上班族人心惶惶，紛紛打探是不是真的有這件事。

相關疫情發展，有待下午2點由中央流行疫情指揮中心統一說明。

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(中時新聞網)