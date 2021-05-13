信驊(5274)長線受惠資料中心的成長趨勢，BMC(遠端管理晶片)市場成長動能確立，今股價逆勢勁揚，一度衝上漲停1945元，躍回5日線。

信驊為雲端半導體概念指標股，將受惠未來幾年資料中心的成長趨勢，先前因為供應鏈緊張，傳出信驊BMC缺貨消息，惟據悉，信驊已經透過與供應商簽定長約，缺貨將得到緩解，且信驊還能透過雲端客戶的議價能力，可將成本上漲轉嫁給客戶。

BMC市場成長動能確立，信驊除常規伺服器應用外，目前已有部分產品新導入如電源供應器、交換器、邊緣運算等，將帶動信驊更多可發展的市場機會，除了一般白牌伺服器平均年成長約15%，上述新應用產品目前約占信驊10%的BMC出貨量。

先前就有外資認為，看好BMC市場熱度持續，信驊第二季出貨將增長17%，且整體伺服器市場到下半年需求持續增長，信驊未來兩年BMC出貨動能依舊強勁，故維持信驊2350元目標價、買進評等。

(時報資訊)