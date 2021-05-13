交通警察出動指揮交通。（胡欣男攝）

全台分區大停電，台北市消防局14時42分獲報，萬華區、中正區、中山區、內湖區等多處停電，台電正查明停電原因、影響戶數。目前消防局受理電梯受困約10件，暫無安全顧慮。台北市幾個重要路口紅綠燈也暗一片，路上車輛突然傻住，不知該停還是行，交通大打結，交通警察目前總隊員指揮路口交通。

(中時 )