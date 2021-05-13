【全台大停電】台北市重要路口紅綠燈暗一片 交通警察總動員 15:372021/05/13 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紅綠燈因停電熄滅，交通打結。（胡欣男攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通警察出動指揮交通。（胡欣男攝） 全台分區大停電，台北市消防局14時42分獲報，萬華區、中正區、中山區、內湖區等多處停電，台電正查明停電原因、影響戶數。目前消防局受理電梯受困約10件，暫無安全顧慮。台北市幾個重要路口紅綠燈也暗一片，路上車輛突然傻住，不知該停還是行，交通大打結，交通警察目前總隊員指揮路口交通。 泰公開講／劉泰英：漲價抓漏救水荒 全大運》迫在眉梢 全大運是否停辦延期下午4點公佈 (中時 ) #停電 #分區 #重要路口 #紅綠燈 #總隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《環球時報》：國際記者聯盟報告指新冠以來 中國在全球媒體上形象提升 08:592021/05/13 兩岸 女股神連日大賣蘋果 21:542021/05/12 財經 《產業》觀光景點、遊樂園 重啟防疫總量管制 15:412021/05/12 財經 《通信網路》中華電拚資產活化 月底股東會遵照指揮中心規定 14:162021/05/12 財經 女股神一周減碼蘋果七成 04:102021/05/13 全球財經 淡北道路計畫牛步 工程會：不能讓車流全灌進北市 14:412021/05/13 政治 台灣人看大陸》台灣有颱風 內蒙就會下大雨 08:262021/05/12 兩岸徵文 職場》6成上班族欲南漂 嘉義徵才專區釋近8000職缺 17:132021/05/12 生活 時論廣場》宏都拉斯的下一步（徐勉生） 19:572021/05/12 時論廣場 談心人物》險遭強暴又遇大車禍 歌手主持人何方 走出憂鬱重生 04:132021/05/12 健康 蔡英文明天下午4點總統府開國安高層會議 21:112021/05/12 政治 社會熱門新聞 陳時中「人與人的連結」神說明 網路引爆笑梗炸鍋洗版 - 社會 華航機師酒吧會空姐都確診 悲情真相曝光 金融正宮慘被劈 - 社會 萬華茶館只喝茶？老司機揭密「敢脫敢玩」大膽作風新勢力 - 社會 才爆上節目走光 SWAG女神深夜批公司「躺著收錢」：爛平台 - 社會 萬華鴻達茶藝館「妹子坐一排」泡什麼茶？老司機秒懂憂疫情害老人團滅 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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