《產經新聞》13日報導，為避免汽車、電子，甚至國防等重要產業，遭世界第一大稀土礦生產者中國大陸把持，日本政府將擴大境內的稀土精煉設施，配合自澳洲進口的原料，進一步提升相關供應鏈的安全。

日本市場中所需要的稀土資源，有60%以上由中國大陸企業供應。為避免北京政府能藉由管控稀土資源的出口，影響日本高科技產業的營運，甚至是政府決策等，日本正與澳洲企業合作，擴大位於後者境內的稀土礦區規模，以分散風險。

但《產經新聞》指出，由澳洲挖掘出的稀土原礦，大多都是在馬來西亞、越南等人力與土地成本較為低廉的國家進行精煉，再將稀土磁鐵等成品引進日本，日本境內僅有少量的小規模精煉設施。為進一步強化供應鏈安全性，日本政府將協助擴大本土精煉設施，並邀請更多國內企業投入該產業，也會檢討相關環保與消防法規，希望能在國內穩定生產稀土成品，並盡可能降低成本。

日本市場調查公司「全球資訊」（Global Information）同日也公布最新的調查報告，稱由於全球工業自新冠肺炎（COVID-19）疫情影響中逐漸復甦，加上稀土成品能用於風力發動機、油電混合動力車、電動車等減碳產品，預估未來全球稀土需求將進一步增加；而中國大陸2020年的稀土生產量，雖然已較2019年有所減少，但仍佔全球產量的55%以上。

(中時新聞網)