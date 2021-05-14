桃園市一名高姓老翁13日下午前往平鎮區環南路某銀行辦理匯款，行員關懷提問時發覺有異，立即反應給前來簽到的巡邏員警，經過員警及行員不斷的勸說，老翁才恍然大悟自己陷入詐騙陷阱，事後感謝行員與員警幫他守住老本。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住平鎮區的73歲高姓老翁，日前在網路結識一名自稱是網路投資公司的女子，佯稱可以透過投資賺取高額獲利，老翁以為自己找到發財的方法，不疑有他的前往銀行，準備將自己多年積蓄投入致富。

於是老翁13日下午拿著存摺及印鑑跑到銀行準備匯款美金1萬6000元至對方指定帳號，但在填寫匯款單時，不斷的說電話，讓承辦的行員察覺有異，恰巧宋屋派出所巡邏員警前來簽到，行員趕緊請求警方協助，一起加入勸說老翁的行列。

起初老翁仍是深信不疑，執意匯款投資發財，但在行員及員警的勸說之下，員警並向老翁解釋詐騙集團利用「假投資」詐騙案例後，老翁才了解自己遇到詐騙，老翁也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住老本。

(中時 )