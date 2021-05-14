台北市萬華區阿公店林立，每到深夜總可見到許多來尋芳的男客，在燈紅酒綠的街道流連忘返。（資料照／姚志平攝）

阿公店不像豪華酒店，多數就像家裡的客廳大小，幾張桌子、偶有木板隔間、各種國產酒的櫥櫃、廚房裡備有一般家常小炒和火鍋料，空氣中瀰漫著濃厚的香水味與少許霉味，老舊的沙發與發黃的酒杯，再搭配幾個打扮得花枝招展，三個人年齡加起來已一、二百歲的「老阿嬤」，這就是台北市萬華遠近馳名的「阿公店」餐廳。

每天下午三點以後，萬華梧州街、廣州街巷道內的阿公店紛紛開始營業，打扮得花枝招展的阿姨紛紛湧現進入各自店家，客人也紛紛駐足在巷道內，選擇下一個落角處，讓人驚訝這個地方究竟有何種魅力，能夠吸引這麼多男人光顧這裡，甚至流連忘返。

萬華地區的阿公店餐廳最為密集，根據統計，光是萬華警分局桂林路派出所轄內登記的阿公店餐廳就有上百家，幾乎一家隔一家開設在梧州街、廣州街、西園路的巷道內。

目前這裡的店家大多有女侍坐陪，也曾質疑就是酒家，不過論消費、設備，阿公店比酒家差了一大截。

阿公店的特色就是消費低廉，一個火鍋只要七百元、一盤菜也在三百元上下，酒類也和公賣局的價格相差不多，一頓下來，花費三、四千元就能酒足飯飽，加上最後給陪侍的女服務生小費三百、五百，花費比上酒家、酒店便宜太多了。

萬華阿公店的招牌也總是大方擺上漂亮女子照片攬客，隱約還可從玻璃中窺視店內的小姐。（中時資料照）

萬華其中一間阿公店的包廂，精緻小巧卻讓許多民眾在此得到壓力抒發。（中時資料照）

萬華區阿公店林立，招牌五光十色。（中時資料照）

為了提升競爭性，部分阿公店也提高品質，請來那卡西，弄個卡拉ＯＫ，菜色也多樣化，讓客人在享用食物、飲酒時，也可以高歌一曲，甚至陪酒小姐年齡都降低。

到阿公店上班的女子，大多是已婚的婦女，她們有的是婚姻破碎，為了家計而下海，有的是，受到已經在該處上班的姊妹影響，「相招」來工作，一方面可以賺錢，一方面也可以彼此照應，所以在阿公店裡往往可以遇到姊妹檔或是妯娌、表親等親戚，一起上班的情形。

阿公店上班的方式相當自由，小姐可以依照自己的習慣，隨時上下班，而且每天的薪水、小費都是當天領，比起酒店小姐逢五、十五領錢的方式來得較實際，也不怕被老板倒帳，所以有愈來愈多年紀較輕的女性，開始投入這個市場，昔日戲稱三個人加起來一、二百歲的口號，如今也改稱「有幼齒的」。

有因為陪酒的小姐身家特色，很多小姐大多數人家裡都還有小孩子，雖然自己下海賺錢，但也不願影響到下一代，即使陪酒時和客人打情罵俏，但那是生意只是想多賺點小費而已，談感情就是自斷生路。

也由於阿公店是採自由上班方式，部分不是為了營生的婦人也會下海來體驗生活，甚至會出現到有陪酒小姐不缺錢，只是想解悶或交朋友，所以手戴勞力士，掛條大金鍊，開著名貴進口轎車來上班的情形，也偶會遇到。

總結的說，阿公店餐廳是提供平民消遣花時間的地方，讓下層社會人們有一個感情宣洩的場所，也因為型態有所變質，阿公店已變得相當複雜的聲色場所。

萬華茶室群聚疫情擴大！ 柯文哲籲改變防疫戰略：要假設旁邊有人感染

(中時新聞網)