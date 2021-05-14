長期關注泰國皇室的記者馬歇爾在推特上披露，多位熟悉王室內情的人紛紛指出，現年68歲的泰國國王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)日前因「呼吸道問題」火速送往曼谷醫院就醫；不過，後來病情惡化讓其轉至曼谷西里拉醫院的加護病房救治。

泰國媒體則報導，有王室內部人員說一切正常，沒有任何異狀；也有王室工作人員輕描淡寫地說，泰王本來就有呼吸不順暢與呼吸系統問題，不過問題不嚴重，這也絕非新冠肺炎。

Despite the rumours, right now there is no sign the king’s illness is life-threatening. He has respiratory problems, probably not covid-related, and was in the ICU at Siriraj. Can’t confirm any of the wilder rumours #ข่าวลือ — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) May 13, 2021

事實上，泰王已有1個月沒有公開露面，讓外界對其健康狀況揣測紛紛，不少人懷疑是否感染新冠肺炎，加上泰國皇室始終保持緘默，更加深各種揣測。馬歇爾後來在推文也指出，泰王可能不是感染新冠肺炎，目前仍不清楚病況如何，但尚無生命危急的可能性。

儘管如此，泰王長期荒淫的形象讓不少泰國年輕人對其沒有好感。日前更傳出他唯一的繼承人泰國王子提幫功雖然歡慶16歲生日；但熟知皇室內幕的人都知道提幫功恐罹患自閉症與學習遲緩。甚至一度傳出泰王瓦吉拉隆功無法接受孩子學習遲緩，而讓其在9歲就與生母西拉米分開並送往德國。心智遲緩加上從小缺乏母愛，產生的影響不免讓人憂心未來成為王室危機。

(中時新聞網)