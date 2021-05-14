台北市長柯文哲2018年推補助幼童就讀私立幼兒園的政策，每人每學期補助1萬3660元，但北市議員游淑慧發現，該政策將於2023年取消，正好是柯文哲卸任的第1年，游痛批，柯市府根本不在乎私幼補助；北市教育局長曾燦金回應，這是配合中央政策提報退場機制；游則轟「別都推給中央」。

台北市議會下午教育部門質詢，游淑慧提到，首長和政治人物的誠信相當重要，但她發現柯文哲2018年推出1萬3660元的私幼補助，卻在近期的市長室會議討論，要在2023年退場，曾燦金也當場證實確有此事。

游淑慧說，私幼補助是柯文哲爭取連任時推出的政見，當時自己也很贊成，柯市府還以「我們的孩子、我們一起養」做為宣傳，如今卻打算取消，游反問「是因為他要卸任嗎？」，柯要卸任是不是就說「你們的孩子、你們自己養」。

曾燦金回應，這是預定期程，因為中央推出育兒津貼，教育部要求該政策必須退場，希望補助可以全國一致。游淑慧認為，教育局可以回應中央，全國的物價、房價、私幼學費都沒有一致，且北市物價比其他縣市還來的高，父母育兒成本高，私立幼兒園的學費城鄉差距大，為什麼要同意中央說法；游說，如果不是自己看見市長室的討論資料，全北市的父母親就不會知道柯市府預謀收掉私幼補助政策。

北市教育局學前教育科長吳青娟說，中央陸續推補助方案，2019年教育部就規定地方政府提出政策退場機制，且當時該政策有設定公共化達7成時就退場，預計2022年就能達到目標。

(中時 )