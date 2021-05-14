高雄市小港區爆出確診個案，據傳，由於確診者去過該區某健身房，以致該健身房直接貼出公告宣布閉館至18日，接著又有人目擊，今（14日）天凌晨有131人深夜直接被巴士載到防疫旅館隔離。

高雄某區健身房傳出會員染疫，貼出公告閉館消毒。（圖／翻攝畫面）

網路傳出高雄小港區出現確診個案，包括某大學校方證實確實有2位學生居家隔離中，為了配合防疫，2班停課採遠距教學，總共影響80名學生，此外，該區的超市也貼出公告，指出門市因為「電力測試」暫停營業3天。

14日深夜12時許，更有民眾看到一輛遊覽車停在小港區衛生所前，車旁的工作人員都全副武裝，引起民眾側目與憂心。據《聯合新聞網》報導，當地一家健身房一名會員染疫，多達131人接觸者，被通知隔離，深夜在高雄小港區衛生所，直接被遊覽車載到防疫旅館隔離，與被直擊在衛生所前的遊覽車畫面，不謀而合。

高雄市衛生局公布疫調結果，包括案1289公司、健身房、所到的商家和醫院等，總共匡列245人，其中有143名進行居家隔離，另外71人需自主健康管理，仍有31人待採檢，將進一步待檢測報告結果出爐。

(中時新聞網)