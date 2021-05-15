【LIVE直播】病例頻傳防疫升級？蘇貞昌急召眾部長舉行臨時記者會

國內疫情拉警報，本土病例大爆發，行政院於今（15）日上午10時45分舉行記者會說明相關防疫相關措施。行政院長蘇貞昌、政委兼發言人羅秉成、指揮官陳時中、內政部長徐國勇、經濟部長王美花出席。是否由目前的二級提升至三級警戒，備受關注。蘇貞昌表示，昨單日增180個本土病例，陳時中也宣布雙北自5/15-5/28升至三級警戒；但不停班課。

本土確診案例延燒，外界關注防疫是否升級。行政院今上午臨時通知，將在10時45分舉行臨時記者會，由行政院長蘇貞昌親自主持，率領行政院發言人羅秉成、指揮官陳時中、內政部長徐國勇、經濟部長王美花。陳時中宣布，因應單日增180例本土確診，新北市、台北市從今日起至28日防疫警戒升為三級，同時全國娛樂休閒場所關閉，全面禁止進香團遶境活動。

陳時中表示，疫情升溫，今天會公布有180例本土確診、5例境外移入，原本疫調相關防堵力道恐不足，必須要有社區防疫概念，因此新北市、台北市防疫警戒升為三級。

陳時中說，雙北市防疫警戒升為第三級，必須關閉場所包括展覽場、活動中心、展演所、電影院、室內游泳池、樂齡學習中心、老人共餐中心等。

(中時新聞網)