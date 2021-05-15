新冠肺炎疫情升級，疫苗接種人數暴增，全民防疫上緊發條，寬頻通訊業者還阿沙利全額補助近千名員工施打疫苗，全力守護員工的健康，保護自己也保護別人。

疫情爆發後，各行各業防疫升高規格，TBC台灣寬頻通訊指出，早已啟動門市、辦公室防疫升級，測量體溫、勤洗手、戴口罩、提高消毒頻率，進行辦公分流作業演練，用最高標準嚴守防疫，確保有線電視用戶的收視權益不受影響。

「避免再擴散，沒有人能置身事外」，TBC台灣寬頻通訊因應本土確診案例暴增，進入社區感染階段，主動關心員工的健康安全，配合中央全民防疫，決定全額補助旗下近千名員工，自費施打一、二劑疫苗的所有費用。

業者表示，包含南桃園有線電視、北視有線電視、信和有線電視、吉元有線電視、群健有線電視及台北總公司等，以實際行動響應政府施打政策，鼓勵同仁多多接種疫苗、加強保護力，建立起更完善安全的防護網，有效防堵疫情，一起攜手度過疫情難關。

(中時 )