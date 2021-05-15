110年國中教育會考5月15、16日舉行，報考率99.3%的中投考區，第一天就傳出6名考生發燒，時值疫情爆發非常時期，考場不敢大意，緊急啟用第二類備用試場讓考生應考。

教育局表示，今年中投區國中教育會考人數為3萬1030人，分別安排在33個考場學校，英語（聽力）考試照常施測，加強消毒、管制考場進出場動線

(中時新聞網)