國中會考台中考區傳6考生發燒 換備用試場繼續考 12:102021/05/15 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國中會考中投考場傳出6名考生發燒，考場緊急啟用備用場地繼續考。（示意圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 110年國中教育會考5月15、16日舉行，報考率99.3%的中投考區，第一天就傳出6名考生發燒，時值疫情爆發非常時期，考場不敢大意，緊急啟用第二類備用試場讓考生應考。 教育局表示，今年中投區國中教育會考人數為3萬1030人，分別安排在33個考場學校，英語（聽力）考試照常施測，加強消毒、管制考場進出場動線 國中會考首日 台東1考生啟用1間二類備用試場 國中會考中投考區 6考生發燒啟用備用試場 (中時新聞網) #考場 #考生 #發燒 #備用試場 #國中教育會考 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國中會考數學科 考題貼近時事 13:412021/05/15 生活 南投國中會考落實防疫 7所高中職讓學區免試入學 12:392021/05/15 生活 疫情嚴峻 國中會考如期登場 宜蘭平安無突發狀況 10:542021/05/15 生活 竹竹苗會考首日2人因採檢無法應試 另有2人違規 12:102021/05/15 生活 鄭文燦視察會考 桃園3考生疫情影響無法應試 11:382021/05/15 生活 板橋1國中生確診 38同學得隔離 04:102021/05/15 焦點要聞 北市考區5名考生發燒 啟用第二類備用試場 12:042021/05/15 生活 本土確診大破口 新增16例與茶藝館有關 04:102021/05/15 焦點要聞 國中會考今天登場 教育部深夜證實：確診考生不只1人 00:212021/05/15 生活 嘉縣加強管控措施 查訪醫療院所 04:102021/05/15 地方新聞 國中會考社會科 考生：整體偏難地理圖表多 11:142021/05/15 生活 生活熱門新聞 【三級警戒】疫情連環爆 陳其邁：高雄進入準三級 - 生活 直播》重災區！台北爆89人染疫 新北增75人確診 - 生活 4天激增65本土 一縣市破功！最新確診地圖曝光 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 高雄確診女曾回蘆洲過母親節「搭普悠瑪又轉捷運」 緊急匡列245人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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