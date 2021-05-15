在一段戀情開花結果之前，曖昧的過程必不可少，然而《搜狐網》運勢專欄就點名4星座男，雖然是曖昧高手，但最終目的不是為了和妳在一起，而是單純的喜歡享受「友達以上、戀人未滿」的好處。

第四名：巨蟹座

花心絕緣體的巨蟹座，對待感情十分認真，在外總是顧家好男人的形象，深得異性青睞，但也正因為如此，天生好脾氣的他們，對異性既溫柔又暖心，這一幕看在巨蟹男的戀人眼中，相當不是滋味，認為他們常常和異性曖昧不清。

第三名：射手座

射手座花心、貪玩的形象深植人心，身邊不乏眾多異性好友的他們，不避諱和異性有身體接觸，一群人嗨起來就勾肩搭背。不過射手座確實是曖昧高手，與異性朋友關係都很好，雖然曖昧不清，但大家心裡有數，不會越界。

第二名：雙子座

雙子座熱情活潑，很容易成為人群中的焦點，經常吸引不少異性的目光，和她們打成一片，尤其是雙子男很享受被異性追捧的感覺，會刻意用曖昧不清的手段，迷惑對方，讓異性誤以為自己對她們有意思，從而讓對方喜歡上自己。

第一名：天秤座

天秤座的顏值普遍較高，他們的厲害之處在於，可以同時和多個異性保持曖昧關係，而且都是對方比較迷戀他們。加上天秤男很會撩妹、調情，讓女孩子芳心大亂更是一件容易的事，總能將異性迷得團團轉，但自己卻很少付出過真心。

(中時新聞網)