自來水公司從4月8日起就請廠商協助從水庫內抽水供應東興淨水場。（謝明俊攝）

自來水公司從4月8日起就請廠商協助從水庫內抽水供應東興淨水場。（謝明俊攝）

水利署研擬取用中港溪沿線河川蓄水給東興淨水場，以解燃眉之急。（謝明俊攝）

水利署研提取用尖山下圳灌溉用水來供應東興淨水場。（謝明俊攝）

水利署將在東興排水道北溝坑溪設置抽水站抽取尖山下圳水源。（謝明俊攝）

苗栗永和山水庫蓄水量持續探底，有效蓄水量只剩3.5％，苗栗縣政府水利處積極尋找臨時替代水源，與水利署會勘頭份市中港溪沿線河川蓄積水源，初估有50至60萬噸，將利用頭份市河背地區主要灌溉渠道尖山下圳內水源，設置臨時抽水站將圳水抽進東興淨水場，以解燃眉之急。

永和山水庫蓄水量持續下降，4月初當蓄水量已跌破1成時，因水庫構造為離槽式，並無其它傳統水庫設有洩洪匝門及洩洪道，水庫供給東興淨水場都由漏斗式出水口下洩進給水渠道，因水位已經太低，無法靠自然重力洩水，因此，自來水公司緊急找來包商，利用抽水機將水庫內蓄水抽起輸送至淨水場。

由於水庫蓄水持續探底，原本架設抽水管線因水位降低而無法運作，承包廠商須加長管線達20公尺，才得繼續抽水，為了施作加長管線，自來水處一度在15日延長竹南頭份2區域停水，待延長管線完成後，16日再恢復供水。

為了尋找臨時替代水源補充，苗栗縣政府水利處四處覓找水源，並研擬利用中港溪河床蓄水供應給東興淨水場，經邀集水利署、農委會農田水利署苗栗管理處等單位，勘查頭份市中港溪沿線河川蓄水，以及支流峨嵋溪等系列固床工或農田管理處圍堰等，評估後可取用蓄積河川水源，約有50萬噸至60萬噸。

水利署為了加速完成取用河川蓄水，將利用農田水利署苗栗管理處所管轄的尖山下圳取水口及圳路送水至東興排水道─北溝坑溪，再就近設置抽水機及管線抽水至東興淨水場使用。

水利署預計在5．20前完成每日抽水3萬噸供給東與淨水場，縣府水利處正積極協調相關用地使用同意中。

(中時 )