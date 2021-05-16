下一波疫苗要來了？有消息指出，新一批AZ疫苗可能會在明、後2天將送抵台灣，指揮中心稍早澄清疫苗到貨資訊並非事實，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在例行記者會再次重申，目前正在多方洽詢中，國產疫苗目前進展順利，至於下波疫苗什麼會來，來了之後會報告。

根據統計，台灣向國際洽購的疫苗共有1981萬劑，分別是向COVAX平台訂購的476萬劑、逕自向廠商購買的AZ購買1000萬劑，以及向莫德納採購的505萬劑。此外，國產疫苗，也預計購買2000萬劑。

國內目前取得的2批AZ疫苗，分別是直接洽購的11.7萬劑以及自COVAX所分配19.92萬劑，將分別在5月底以及6月15日到期，而有消息指出，新一批AZ疫苗可能會在明、後兩天送抵台灣，陳時中再次澄清，目前正在多方洽詢中，國產疫苗目前進展也相當順利，至於這波疫苗什麼會來，來了之後會再和大家報告。

(中時 )