全台疫情緊繃，防疫專家、中華民國防疫學會理事長王任賢籲中央及地方政府別在口號防疫，趕快進行醫療降載節流配套，否則等全台單日確診數達1200人，小心全台的醫療將面臨崩潰；他直言，這兩周確診數增加是可以預期，但如果兩周後再來檢視政府干預作為恐怕就來不及了。

王任賢指出防疫視同作戰，以各國疫情演變，都是從關口到社區感染，最後再爆發醫療崩潰；要防止疫情逐步惡化，靠的是中央與地方防疫作為；目前台灣進入多個社區感染，隨著確診人數不斷增加，醫療需求也會增加，但確診者有無症狀、輕症、重症，此時就該進行醫療整備與分流，否則就會加速醫療崩毀。

他分析，台灣目前有3000張專責病床，若以危重症住院14日來看，全台每日出現214例危重症就會造成隔離病房滿載，又新冠肺炎的危重症比率約為18％，只要每日確診人數（境內、境外全算）達到1200人就要小心全台的醫療將面臨崩潰。但這是隔離病房全供危重症病人使用時的估計，如果這些病房全為輕症病人占據，醫療崩潰的時間會更提前。

王任賢坦言，台灣的醫療能量是無法大量提升，不能像大陸在社區多點爆發疫情時，建構火神山、雷神山醫院及方艙醫院分流輕重症專一收治，當務之急就必須規劃節流將病床留給新冠患者。降載的方法在分流至居家治療。在醫院內成立「出院準備小組」及「居家治療小組」，隨時尋找醫療已緩解的病例，輔導進入居家治療，就能對非隔離病房進行更有效利用，進而有餘力騰出病床供新冠病人使用。

他也分析，台灣過去一年因為疫情算可掌控，隔離病床因輕症佔據就已七、八成滿床，如今疫情嚴峻，他建議要立刻訂出輕症轉出條件，如果仍依舊規定等Ct值大34再轉到集中檢疫所，很快隔離病房就滿載，王任賢疾呼，指揮中心應馬上修正臨床轉出條件，且必須在一、二天內就完成評估轉出才能有效運用僅有的隔離病床。

另外，他也建議，趕快將集中檢疫所提升為醫院級別，才可以讓集中檢疫所收治輕症病患，以符合醫療法規範。

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(中時 )