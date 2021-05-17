台灣疫情如遍地烽火，醫護人員工作量遽增。一名醫護人員在網路分享心境，一連4天都頂著大太陽在戶外篩檢站值班，每天下班都嚴重脫水及頭痛，衣服更濕得像從泳池爬出來一般，每天看到確診數字，一天比一天揪心，鄉民們也留言表達對醫護的感謝，紛紛留言「辛苦你們了」。

該名護理師今日稍早於PTT八卦板發文，連續4日頂著烈日在戶外篩檢站值班，因穿著防護衣，每天下班除裝後，身上的衣物都濕得像跳進泳池爬出來般，導致他脫水、頭痛，只能馬上灌2000CC的水及運動飲料，補充水分。

護理師表示，最近搶著做篩檢的民眾一天比一天多，驗出陽性的比率也維持在10%以上，每日篩檢站結束後，仍有堆積如山的病例要處理，導致延後下班，「所以前一天晚上我們大概都能知道白天及大夜班的確診數量，進而推估明天會公布的確診人數」。

護理師坦言，看到數字一天比一天多，真的很揪心，再加上排隊等待篩檢隊伍愈來愈長，堪稱比搶買PS5人潮還要多，「真的很擔心大家群聚而感染」，他呼籲民眾沒事真的別亂跑醫院，原本可能沒事都可能因為排隊篩檢染疫了。

大批鄉民看了也相當難過，紛紛留言表達對醫護的感謝，「辛苦了」、「真的很謝謝醫護人員的付出」、「感謝你，希望你保持健康平安」、「將帥無能，累死三軍，辛苦了」、「真的要對你們敬禮，醫護才是應該要大力保護的」。

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(中時新聞網)