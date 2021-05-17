台電17日晚間緊急宣布由於下午用電需求持續攀升，興達電廠1號機今天下午因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，點火重新升載併聯發電，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩，為維持電力平衡，系統將保護設備動作，於部分地區將於20時50分依C、D組緊急分區輪流停電。對此，台電在晚間的記者會指出，這次停電的原因主要是供需出現問題，主要是5月用電量提前達到歷史高峰，幾個機組還在歲修，來不及併聯。

台電表示，已經在晚間9點40分全面恢復供電。

台電專業總管理師張庭抒表示，晚間部分地區停電，主要是用電出現高峰，用電燈號從綠色轉成黃色，供電吃緊，並向全體用戶至上最深沉的歉意。台電董事長楊偉甫表示，晚間7時30分負載遠超過平常夜間用電，達3487.2萬瓩，自晚間28時50分起開始採取分區輪流供電機制。

台電表示，513大停電是電網匯流排出現問題，517則是供需問題，產生落差才要降轉保護系統。由於用電需求持續攀升，下午因氣候炎熱，氣溫一度飆高至38度，再加上經濟成長帶動用電需求隨之增加，下午2時9分尖峰負載達到3744.3萬瓩，供電高峰比往年提早到來，再度打破歷史5月用電紀錄。

台電表示，興達電廠1號機下午因故障而跳機，但水情不佳，水力發電無法補上缺口，包括核三廠1號機、林口3號機、大潭複循環6號機、興達複循環2號機、大林燃氣6號機，及協和4號機等大修機組依去年就排程好的歲修規畫，尚無法歸隊發電。總計大修機組裝置容量約460萬瓩，佔備轉容量超過10％。

這此至晚間9點40分的停電影響65.9萬戶，至於為何這次停電還是輪到C、D組？台電發言人張庭抒表示，分區輪流停電按照分組，2021年就是安排C、D組，並稱這個制度是可以檢討的，台電也對這些用戶致歉。

(中時新聞網)