即將於明年上檔的，《台北女子圖鑑》改編自2016年的日劇《東京女子圖鑑》，該劇因寫實地呈現都會女子的感情與價值觀，播出後獲得熱烈迴響，更陸續衍生出《北京女子圖鑑》及《上海女子圖鑑》等劇。此次開拍台北版，女主角的出身地也從秋田改為台南，4月底在台南舉行開鏡儀式時，曝光的演員除了主角桂綸鎂，還有天心、夏于喬、林思宇及王柏傑等。

去年桂綸鎂與楊祐寧主演的電影《腿》取材特別，她也因此與大霈、陳淑芳、謝欣穎和白靈等人，一同角逐金馬影后。（圖／報系資料庫）

桂綸鎂在該劇中的年齡跨度長達20年，透過台北各區特有的文化，探討女性各年齡層面臨的生存議題。轉戰大銀幕有成的桂綸鎂，距離她上次接演台劇《波麗士大人》，已有13年之久。

不像在新戲中經歷多段感情，現實生活中桂綸鎂與大她17歲的導演演員男友戴立忍，愛情長跑超過17年，據傳兩人是2004年因合作鄭文堂導演的電影《經過》而相戀。2009年，戴立忍以自編自導的《不能沒有你》拿下金馬獎「最佳原著劇本獎」時，擔任頒獎人的桂綸鎂，在台上僅給了男友一個擁抱，作風十分低調。

與戴立忍交往17年來，分手消息頻傳，但桂綸鎂始終低調不願多談。（圖／報系資料庫）

2018年戴立忍被媒體拍到移居宜蘭船上，與桂綸鎂分隔兩地，一度讓外界以為他們已悄悄分手。去年8月底，桂綸鎂出席汽車代言活動，被問到戴立忍有沒有坐過她的車時，她僅笑說：「好直接喔！哈哈！下一題吧！」迴避提問，但當天戴立忍就被拍到拎著外賣，返回桂綸鎂住處，兩人仍是同居模式，這段十多年未變過的情感，在演藝圈實屬難得。

13年前桂綸鎂曾和林佑威、藍正龍一同合演台劇《波麗士大人》。（圖／翻攝自網路）

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(中時新聞網)