南投埔里驚傳狠夫殺妻案，兩名3歲與7歲子女起床後找不到媽媽，不知媽媽被藏屍在客廳紙箱內，涉嫌殺妻的周姓男子17日落網後，向警方表示，「很後悔，不知會這麼嚴重」，為何從南投到台北萬華等地長達9天的時間？他說到北部因為有很多全家出遊的回憶，重溫舊地，但找不回甜蜜情景，周男將面臨涉嫌殺妻的法律制裁。

南投埔里警分局副分局長陳志文表示，周姓男子疑情緒失控對妻子痛下毒手，犯案後開始逃亡至各地區藏匿，為躲避警方查緝，逃亡過程中僅以徒步或搭乘公共交通運輸工具，並不斷以變裝方式，干擾專案小組人員辦識其身分，專案小組人員不眠不休跨越北、中、南地區過濾逾上千支路口及周造監視器畫面查緝。

周嫌深知逃不過警方積極追查，才始透過親友表示，將在17日中午12時30分搭乘客運由台北市南下埔里國光客運站，專案小組一路從台北尾隨至南投縣埔里客運站，將周嫌拘提到案。

由於周嫌曾停留萬華區，警方不敢大意，全副防疫裝備，在戶外通風處進行偵訊，檢察官運用視訊方式問訊，依殺人罪嫌向法院聲請羈押獲准。

這起人倫悲劇，驚悚的是，兩名年幼子女起床後，找不到媽媽，不知媽媽慘死，還被裝在客廳的紙箱，周嫌準備逃亡前，將子女託給親友照顧，表示他要到外地工作。

周嫌落網後向警方表示，「很後悔！」當初為了車貸問題大吵，氣憤中持榔頭敲暈妻子的頭，再下手勒死妻子，見事態嚴重，還在家中留下想不開的紙條，坦承殺妻情事，且疑有畏罪傾向。

全台疫情拉警報，為何要往台北萬華等地？周嫌向警方稱，北部有好多地方是全家曾出遊的美好回憶，這幾天跑去他們曾出遊的地方回憶，一個美好家庭破滅，周嫌也要負起法律的代價。

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