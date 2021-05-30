南投埔里家庭群聚4確診 今起3天啟動兩醫院快篩專案 11:232021/05/30 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣埔里鎮今有4人確診，南投縣府衛生局協調埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院啟動「埔里鎮新冠肺炎快篩專案」。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣埔里今天爆出景觀造景業者等4人確診，南投縣府衛生局協調埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院啟動「埔里鎮新冠肺炎快篩專案」，公布確診者足跡。 呼籲民眾如與確診者足跡有重疊者或出現發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀等新冠肺炎（COVID-19）臨床症狀者，自今天30日至6月1日攜帶健保卡，全程戴醫用口罩，勿搭乘大眾運輸工具，在快篩時間期間到院接受篩檢。 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 # 南投縣埔里 #啟動 #快篩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 08:502021/05/18 生活 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 《化工股》長興搭上快篩試劑列車 強鎖漲停板 09:442021/05/18 財經 生活熱門新聞 台大護理師1舉動 放棄急救女淚喊：我要活下去 逼哭萬人 - 生活 進喔！雷雨區移到水庫上空 鄭明典曝「結實閃電照」 - 生活 疫情出現曙光時間曝 醫：台灣守得很棒 柯P判斷很準 - 生活 直播》新冠死亡破百例 新增11死 本土增355例 - 生活 梅雨豪情救台灣 專家揭「最怕一件事來破壞」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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