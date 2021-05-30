南投縣埔里今天爆出景觀造景業者等4人確診，南投縣府衛生局協調埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院啟動「埔里鎮新冠肺炎快篩專案」，公布確診者足跡。

呼籲民眾如與確診者足跡有重疊者或出現發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀等新冠肺炎（COVID-19）臨床症狀者，自今天30日至6月1日攜帶健保卡，全程戴醫用口罩，勿搭乘大眾運輸工具，在快篩時間期間到院接受篩檢。

(中時 )