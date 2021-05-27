如果夫妻恩愛不小心被孩子撞見，父母通常都會怎麼做？DJ出身的香港47歲男星森美(本名梁志健)，與妻子結婚20年，育有一雙兒女，他日前就在節目中被問及這個尷尬問題，想不到他被撞見當下，竟反問兒女：「你們要不要弟弟？」令攝影棚眾人聞言笑翻。

夫妻恩愛乃是天經地義，在IG吸引超過56萬人追蹤的香港知名主持人森美，日前就在節目《日日媽媽聲》坦言曾被兒女撞見與老婆行房，而且他為了圓場，更當下反問兒女：「你們要不要弟弟？」讓全場笑翻。

日日媽媽聲-森美被子女撞破行房

森美話匣子一開停不下來，主持人再度追問：「到底有沒有被撞見過？」他說：「有啊！」主持人：「那怎麼辦？」他說話半真半假，笑回：「做瑜珈囉。我們在做瑜珈，你先出去。」語畢，錄影現場又是一陣爆笑。

其實有台灣好媳婦之稱的女星佩甄，早前也在節目中分享與老公恩愛被撞見的尷尬經驗。她說某天下午突然跟老公感覺來了，事後出房門倒水喝，還忍不住回味：「好舒服唷！」想不到她開一門走出來，四嬸、阿伯、婆婆全坐在客廳，還跟她說：「佩甄，我們提早來了。」場面超尷尬。

(中時新聞網)