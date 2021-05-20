民進黨立委羅致政昨(19日)質疑新北市長侯友宜防疫部署落後，「是瞎忙還是裝忙？」並指控防疫旅館家數與房間數，新北都是六都倒數，讓藍營聽了火大。對此，侯友宜昨晚在Instagram發文寫下，新北量能很足夠，更要外界「別打擊防疫人員士氣」！

羅致政19日在臉書發文質疑，「新北市長侯友宜，一下子喊該封城就封城、一會兒嗆說準四級部署、甚至還要蓋什麼方艙醫院，做為板橋重災區的立委，我很想問侯市長，過去一年您到底超前部署了什麼？是瞎忙還是裝忙？」不過，他的言論隨即遭到國民黨反擊，「民進黨一直喊要中央地方齊心抗疫，卻放任自家立委和議員製造口水戰？批評別人之前還是先檢討自己吧！」

侯友宜則是在IG曝光一張側面照，並寫下，他都替市民盯著，「防疫旅館不是數量的問題，重點在妥善管理」，新北量能很足夠！新北同時徵用旅館作為「集中檢疫中心」，無症狀、輕症患者會往這裡送，專業的醫療團隊會進駐，後送機制也沒問題，暫時不須擔心確診者會動搖到新北的醫療量能。

侯友宜更喊話杜絕假訊息，月底可達1741房，別打擊防疫人員士氣，且非常時期請勿以訛傳訛，敵人只有一個COVID 19，更要市民別擔心。不少網友見狀紛紛留言表示，「市長加油」、「辛苦了」、「辛苦所有前線和醫護人員」、「考慮好周到」。

(中時新聞網)