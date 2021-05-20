每年5月第三個星期四，是全球無障礙體認日(Global Accessibility Awareness Day，GAAD)。在每天舉行的各地疫情防控記者會中都可看見的手語翻譯師的身影，是為協助聽障朋友能夠順利了解及時的疫情資訊。隨著全球各地對於疫情都更嚴陣以待，不少人們得在家工作、上學，也更提升了人們對於數位環境（網路、軟體、行動設備等）是否對於全球多達12億不同殘障人士的支持與包容度有更全面的認知。對此，蘋果也透過官網宣布針對GAAD將釋出的一連串更新，期待讓殘障人士們能獲得更多貼心的服務與支持。

蘋果宣佈推出專為行動不便、視障、聽障和認知障礙人士設計的軟體功能。針對這些新一代的技術， Apple 公司全球無障礙政策和計劃總監 Sarah Herrlinger 表示「Apple 一直認為世界上最好的科技應該要能夠因應每個人的需求。為此我們的團隊努力不懈，將無障礙功能加入我們生產的所有產品中。」

今年下半年，隨著 Apple 操作系統的軟體更新，肢體障礙人士將能利用輔助觸控操作 Apple Watch。 iPad 將支持第三方眼動追蹤設備，讓操作變得更輕鬆。針對盲人和低視能族群，Apple 的「旁白」螢幕閱讀器將變得更智慧，能透過設備上的智慧功能辨識圖片中的物品。此外，為支援神經多樣性，Apple 也即將引入新的背景音，將干擾降到最低。對於失聰或重聽者，Made for iPhone (MFi) 助聽裝置很快可以支援新的雙向助聽器。

Apple 宣布於 5 月 20 日推出名為 SignTime 的新服務。這項服務讓顧客在瀏覽器上就可以用美國手語 (ASI)、英國手語 (BSL)、或法國手語 (LSF) 與 AppleCare 和 Apple 顧客服務專員進行溝通。親自造訪 Apple Store 店面的顧客則可以用 SignTime 遠端聯繫手語翻譯人員，無須預約。SignTime 會先在在美國、英國和法國推出，預計未來也會拓展到其他國家。

到訪美國、英國、法國 Apple Store 直營店的顧客，可以利用 SignTime 遠端聯繫手語翻譯人員。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

【Apple Watch 輔助觸控功能 藉由手勢即可操作】

為了幫助行動不便的使用者，Apple 即將於 Apple Watch 推出全新的輔助功能。watchOS 的輔助觸控，讓上肢不便的使用者無須觸摸螢幕或控制鈕，即可享受 Apple Watch的便利性。藉由陀螺儀和加速儀等內建動態感應器，以及光學心率感應器和設備上的機器學習，Apple Watch 可以感測肌肉和肌腱活動的細微差別，讓使用者利用各種手勢，例如捏或緊握，來控制螢幕上的游標。 Apple Watch 上的輔助觸控，使肢體不便的顧客可以更容易接聽來電、控制螢幕上的游標、查看通知中心、控制中心等。

【iPad 眼動追蹤支援】

iPadOS 將支援第三方眼動追蹤設備，讓使用者可以只用眼睛控制 iPad。今年下半年，相容的 MFi 設備將可以追蹤使用者在螢幕上的注視位置，游標會跟隨視線移動，而持續的目光接觸則會觸發動作，例如點擊。

【用「旁白」功能瀏覽圖片】

Apple 的「旁白」將推出新功能。「旁白」是專為盲人和低視能族群，領先業界推出的螢幕閱讀器。最近的系統更新將於「旁白」新增圖片描述功能，使用者可以瀏覽圖片中的人物、文字、表格數據等事物的更多細節。使用者可以用表格的形式瀏覽一張收據的圖片：由行和列組成，並附有表格標題。「旁白」還可以描述圖中人物的姿勢與位置，如此一來，使用者的回憶變得更加詳細清晰。此外，透過「標記」功能，使用者可以自訂圖片敘述，讓家庭照片更加個性化。

使用者可以透過「旁白」的描述，瀏覽圖片中的更多細節，例如「一個人的偏右側臉，棕色捲髮，微笑。」。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

【MFi 助聽器和聽力圖支援】

針對 MFi 助聽器計劃的更新中，Apple 將新增支援雙向助聽器。這些新型助聽器中的麥克風，讓失聰或聽障人士可以進行免持通話和 FaceTime 對話。MFi 合作夥伴的新一代裝置將於今年下半年上市。

Apple 也將在耳機調節功能中支援聽力圖 (顯示聽力測試結果的圖表)。使用者可以從紙本或 PDF 聽力圖載入最新聽力測試結果，快速調節位置。耳機調節功能可以因應使用者的聽力，把較小的聲音放大，並調整特定頻率。

耳機調節功能將能識別從紙張或 PDF 載入的聽力圖，並將結果以圖表顯示。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

【背景音】

日常生活中的各種聲音可能會讓人分心、不舒服或不知所措。為支援神經多樣性，Apple 即將推出新的背景音，幫助使用者將分心程度降到最低，集中注意力、保持冷靜或好好休息。平衡、明亮或黑暗的聲音，例如海洋、雨天或溪流的聲音，會在背景連續播放，掩蓋惱人的環境或外部噪音，而且這些背景音會混入或讓位給其他音訊和系統音。

例如海浪聲、雨聲和溪流聲等背景音，有助於使用者將分心程度降到最低，集中注意力、保持冷靜或好好休息。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

除了上述功能外，今年下半年將推出的無障礙相關功能包括：

（1）聲音取代按鈕控制 讓聾啞人士和行動不便的使用者，可以用嘴巴發出的聲音，例如搭嘴音、「啵啵」聲或「咿咿」聲，取代實體按鈕和開關。

（2）顯示與字體大小設定 可以在每個 app 中自訂，讓色盲或其他視覺障礙的使用者更容易查看螢幕。使用者將能個別為本功能支援的 app ，自訂這些設定。

（3）全新 Memoji 個人化功能 能更佳代表使用氧氣管、人工電子耳的使用者，並新增軟頭盔作為頭飾。

全新 Memoji 個人化功能能更完善地代表使用氧氣管、人工電子耳的使用者，並新增軟頭盔作為頭飾。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

響應全球無障礙體認日（GAAD），Apple 推出一系列新功能、課程、精選 app ，包含：

（1）無障礙選單捷徑 提供有用的 Siri 捷徑，協助追蹤服藥、支援日常常規事務。新的無障礙助理捷徑，可以幫助使用者探索 Apple 內建功能和資源，並進行個性化設定。

（2）Today at Apple 在部分地區，5 月 30 日前 Today at Apple 會在店內和線上開設無障礙相關課程。

（3）在 App Store 內，顧客可以閱讀 TikTok 知名視障人士 Lucy Edwards 的故事。她會分享她最喜歡的無障礙 app：當日精選 app《FiLMiC Pro》，是對盲人和低視能影視製作者最友善的影片 app 之一，還有更多「用獨特的方式展現自己」系列精選 app 。

（4）Apple TV app 將重點介紹「突破障礙」人物特輯，表揚幕前幕後最真實的身障人士代表人物。這個系列蒐羅創作者和藝術家的分享內容，例如 Best Summer Ever 音樂劇電影演員， 透過由美國普普藝術和城市民謠音樂家 Tennessee Loveless 設計的編輯經驗，分享了他們最喜歡的電影和節目。Tennessee Loveless 透過他色盲的雙眼，以他生動活潑的插畫與豐富多彩的說故事技巧而聞名。

（5）Apple Maps 根據由世界一流的啟聰大學 Gallaudet University 提供的指南，新增帶領使用者認識更多重視聽障族群與手語，並願意對他們敞開心胸、給予無障礙協助的企業與組織。

(科技)