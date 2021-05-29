疫情升溫，各級醫療院所都嚴格管制出入就診規定，手譯員無法陪同聽障者就診。新北市社會局與與中華民國聾人協會研擬推出「視訊手語服務」，運用視訊手譯解決陪診需求。（中華民國聾人協會提供）

疫情升溫，各級醫療院所都嚴格管制出入就診規定，限定陪病人數。由於聽障者難以闡述病況，往往會申請手譯陪診，但今年疫情升溫，申請人數明顯下降。新北市社會局表示，因醫院管制不方便手語老師就診，有些聽障者也因為擔心病況無法闡明，乾脆不上醫院，目前已與中華民國聾人協會研擬推出「視訊手語服務」，運用視訊手譯，解決聽障者陪診需求。

社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示，新北市有1萬7132名聽障者，聽障者若有洽公、就醫、司法案件等需求都可以向局處申請免費手語翻譯協助，但近期疫情升溫，醫院有陪病限制，手譯員不方便陪同就診，許多聽障者除了擔心感染風險外，也怕無法傳達病況，不敢去醫院就診，因此受理案件量降低。

中華民國聾人協會督學蕭匡宇指出，新北手譯團隊有40位，往年一半的服務都運用在醫療就診，去年疫情爆發時，曾有手譯員陪同聽障者去戶外篩檢，但卻無法進到病房陪同翻譯，也有部分醫師不信任手譯員，選擇用筆談方式問診，但醫師不了解聽障者溝通習慣，理解程度有限。

蕭匡宇表示，過去雖有1999視訊手語服務，但手語內容僅限公務事項，沒辦法因應就醫翻譯，前陣子有聽聞聽障者確診死亡案例，便與新北市社會局溝通建立視訊就醫服務，規畫用Skype視訊，無論是到院就醫或遠距回診，手譯員、醫師、聾人3方都可以直接溝通，且不會有隱私曝光問題，只需一按鍵就可進入到視訊畫面，手譯員將即時翻譯雙方對話。

社會局表示，視訊手語服務已逐步在研討實施，將傳訊給註冊登記的聽障者，告知服務內容，也會通知轄內各級衛生單位，維護聽障者就醫權利。

(中時 )