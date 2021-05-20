今逢有「我愛你」象徵的5月20日，過往許多明星情侶夫妻都會挑在這天放閃告白，被封為新疆四美之一的佟麗婭今一早就投下震撼彈，宣布和陳思誠6年婚姻早在去年畫下句號，而男方4年前被爆找兩女過夜，疑是婚變導火線，而另一位新疆四美之一的麥迪娜，下午則和老公姜潮甜蜜宣布懷了二胎，可說人美不同命。

佟麗婭和古力娜扎、麥迪娜、迪麗熱巴四位五官深邃的女星被封為「新疆四美」，2014年佟麗婭和陳思誠結婚，育有一兒朵朵，當年兩人合作電視劇《北京愛情故事》結緣，陳思誠不僅是主演，還是該劇導演，大展才華，隨後兩人陷入熱戀步入禮堂，當年不少人都好奇佟麗婭為何這麼年輕就結婚，她發表婚前宣言說：「我們之所以結婚，是因為我們相愛，並且足夠相愛」，更發豪語：「這個男人，我嫁定了，更是嫁對了！」

麥迪娜和老公宣布懷了二胎。（圖／翻攝自姜潮微博）

未料陳思誠後來傳出跟其他女子過從甚密，今黯然宣布婚變，引來粉絲狂賀：「果然美女都適合單身」。而另一名「新疆四美」麥迪娜2011年曾參與演出李晟、海陸版本的《新還珠格格》出道，她在其中飾演能歌善舞的「含香」一角，發揮舞蹈才華，戲外則和姜潮閃婚生子。

麥迪娜、姜潮育有一子，今宣布懷了第二胎。（圖／翻攝自姜潮微博）

2019年麥迪娜、姜潮盛傳秘婚，去年兩人才認了不僅結婚，還升格爸媽生下一子，兩人後來上實境節目《婆婆與媽媽》，麥迪娜自曝當時還沒過門，未來婆婆就先送上億萬豪宅到她名下，可見對她十分滿意，姜潮也說：「其實媽媽是很疼妳的，在我們還沒結婚、還沒領證、還在談戀愛的時候，媽媽就買房登記在妳名下，她對妳是很信任的」。今稍早姜潮發出全家人照片，寫下：「#520心動瞬間#1，2，3，『4』」，宣布家中將迎來第4位成員，粉絲獻上道賀說：「以後就是一家四口」、「幸福的日子官宣幸福的事」。

(中時新聞網)