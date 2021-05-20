台北市萬華區成新冠肺炎重災區，位於萬華的台北市立大學自認該校「身處險境」，今（20）日在主管會議中拍板啟動「離宿計畫」，將30名住宿生以防疫專車運回家鄉，遭學生質疑校方未正視中央規定，擅自讓宿舍生撤離。北市府表示，尊重校方作法，但要做好相關防疫措施。

北市大考量博愛校區周邊機關出現確診案例，包括台大、和平醫院及台北地檢署，研判該校區已成為高風險傳染區，加上目前校區宿舍採6人1室且無獨立衛浴，難以區隔動線，校方不願讓學生繼續暴露在危險中，決議於21日啟動離宿計畫。

北市大主任秘書陳顯宗說，目前校內本島住宿生約30人，明日將租7台防疫巴士，分東、西線專責運回家鄉，全程由教師陪同，學生上車時必須配戴口罩、量測體溫及酒精消毒。至於境外生及離島生共102人，則會安置在天母校區，因為該地有近105間獨立衛浴，符合中央流行疫情指揮中心所說的1人1室標準，相對安全許多。

北市議員張斯綱接獲學生陳情，指校方下午3時才通知學生，根本來不及反應，且部份住宿生不願返家，是怕造成家人困擾，市長柯文哲也再三要求戴口罩、少外出，北市大學此舉豈不打臉柯市長，造成防疫破口，要求校方停止決議，將學生就近安置該區旅館。

陳顯宗則無奈回應，他能理解學生想法，但為了整體師生安全，還是必須得做，不認為此做法違反北市府、中央的方針。

對此，北市衛生局長黃世傑表示，北市尚未封城，不會限制民眾移動自由，由於過去雙北防疫升3級、其他地區僅2級，才會呼籲3級警戒區別往2級移動，如今全國皆為3級，市府雖呼籲民眾不要任意移動，但仍尊重校方考量與做法，也希望防疫巴士都有做好防疫措施。

(中時 )