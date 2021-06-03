今年四月台北市松山分局爆發黑衣人闖入砸電腦事件餘波盪漾，市長柯文哲震怒要求市府調查，如今調查報告正式曝光，前松山分局長林志誠宣稱不知所長刪除畫面，但事卻遭市府打臉表示他在舉行記者會前早已知情；且接受議員李傅中武建議與黑幫演出大和解戲碼。

但林志誠受訪時喊冤表示，4/22召開記者會前的會議，他並未看到所長的職務報告，所長也僅表達會不會操作電腦時程序錯誤才將影像格式化，但他與在場幹部均認為不可能誤按一個按鍵就格式化，才會詢問是否可能因停電造成，其他幹部也覺得有此可能，才會對外有停電的說法，並非事先得知遭滅證，更沒有刻意說謊，這些於北市政府的專案調查中都有詳細的論述。

根據市府調查報告，林志誠在召開記者會前已知所長許書恒曾對他提到監視系統硬碟有誤被格式化情形，當天的情形則是，案發後，中崙派出所巡佐傅榮光擔心現場員警被處分、影響警界聲譽與派出所，於是私下建議所長將影像格式化，全案曝光後許書桓就雖然就向林志誠坦承影片格式化，但林志誠卻未釐清就對外謊稱因停電未錄到監視器影像。

另外引發外界爭議的「黑白握手大和解」戲碼，則是在事件遭媒體曝光的4月22日上午，議員李傅中武邀林志誠與多位主管至辦公室，有提及松山分局教官罵人惹事，因此建議「是不是兩方道歉還是教官道歉的畫面，是比較好的新聞處理」，林志誠則聽取議員建議進行，只是「握手部分是臨時安排。」

(中時新聞網)