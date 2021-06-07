新冠肺炎疫情延燒，無黨籍台北市議員黃郁芬指稱「北投區竟沒有防疫專責病房，也無收治新冠肺炎重症患者的醫院，痛批市府準備效率太低」。臺北市長柯文哲7日回嗆「選區議員竟不曉得臺灣最大的醫院之一臺北榮總，以及振興醫院都在北投」，並疑惑反問「她真是那選區的議員嗎？」。而黃議員臉書則被上千名網友留言灌爆。

黃郁芬表示，北投區如今都沒有防疫專責病房，也沒有收治新冠肺炎重症患者的醫院，北市進入三級警戒已第三周，其中北投區確診數在第20周裡，是12個行政區中排第8名、第21周是排第7名，但北投卻沒有這2種機構，市府卻這樣的準備效率是否太低？

柯文哲下午被問及此事，僅花19秒淡然地娓娓道來：「這個齁…臺灣最大醫院之一臺北榮總，就是在北投，選區的議員不曉得北投有臺北榮總，還有振興醫院」，並納悶道「她還是那個選區的議員嗎？」。黃郁芬於2020年8月5日，與同黨台北市議員林穎孟共同宣布退出時代力量。

黃郁芬臉書網友留言。(圖/翻攝自 黃郁芬臉書)

不少網友聞訊，蜂湧至黃郁芬臉書留言，截至7日晚間10時10分，已累計近2千留言。「一開始還以為是苗博雅或林潁孟湊臉過來，結果是黃大議員」、「妳怎不看看你們太陽花的人現在在幹嘛？再凹就難看了啦」。

(中時新聞網)