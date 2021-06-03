雙和醫院爆高層插隊打疫苗 新北衛生局回應了 15:382021/06/03 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙和醫院爆高層插隊打疫苗 新北衛生局回應了。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙和醫院遭爆料有人插隊施打疫苗，且都是院內高層或vip對象，新北市衛生局長今受訪表示，新北市衛生局關心的是醫院內的醫護人員施打狀況，希望醫護同仁能儘速施打，達到保護效果，至於醫院有人插隊的狀況，會請相關單位了解。 新北市副市長劉和然指出，各個醫院都會確認是否符合資格，才會予以施打，可見疫苗是民眾殷殷期盼的事，現階段疫苗數量有限，新北市一、二、三類都符合疫苗接種資格，接著會造冊讓施打過程更明確，會再把相關溝通做更好。 縮短施打期 侯籲速審民間捐贈疫苗 基隆再獲2100劑疫苗 針對第2、3類人員施打 (中時 ) #插隊 #雙和醫院 #高層 #新北市 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情波及全台70家長照機構 合計180人染疫 14:342021/06/03 生活 千萬劑疫苗8月來台 一圖秒懂誰能打 2類人再等等 09:272021/06/03 生活 炒股疑雲 莫讓小英說了算 04:102021/06/03 時論廣場 北市照護人員 周五開始打疫苗 04:102021/06/03 焦點要聞 北市長照機構周五開始打疫苗 侯友宜：盼中央撥補疫苗給新北 11:232021/06/03 生活 美媒：科興疫苗讓巴西4.6萬人小城恢復了 老婦拒打變唯一重症 00:062021/06/03 國際 護理師兒衝前線 洪都拉斯暖應援 04:102021/06/03 娛樂新聞 制伏砍傷護理師3警 PCR採檢皆陰性 12:352021/06/03 社會 香港BNT疫苗打不完 趙少康籲港府：開放台灣人去打疫苗 13:032021/06/03 政治 《基金》美REITs首季吸金32億美元 利多匯集迎長多 10:182021/06/03 財經 土城長照33人染疫 99歲嬤不治 04:102021/06/03 焦點要聞 生活熱門新聞 下波梅雨時間曝 水庫救援2.0！豪大雨連下3天 - 生活 UberEats遭爆集體拒送麥當勞 外送員吐黑暗內幕：看到直接棄單 - 生活 桃園確診破30例 足跡遍及肯德基、2全聯 復興公所員工家族5口染疫 - 生活 未來兩週勿探親 侯友宜：非必要民生店家停業 - 生活 一個原因 柯文哲預言：台北的狀況3周後會發生在全台 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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