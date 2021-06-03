雙和醫院遭爆料有人插隊施打疫苗，且都是院內高層或vip對象，新北市衛生局長今受訪表示，新北市衛生局關心的是醫院內的醫護人員施打狀況，希望醫護同仁能儘速施打，達到保護效果，至於醫院有人插隊的狀況，會請相關單位了解。

新北市副市長劉和然指出，各個醫院都會確認是否符合資格，才會予以施打，可見疫苗是民眾殷殷期盼的事，現階段疫苗數量有限，新北市一、二、三類都符合疫苗接種資格，接著會造冊讓施打過程更明確，會再把相關溝通做更好。

(中時 )