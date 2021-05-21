歐洲議會議員們週四以599名議員支持、30名議員投反對票、58名議員棄權的壓倒性多數票數通過決議，凍結歐盟與中國投資協定的審議與批准程序。（圖／推特@guyverhofstadt)

中國和歐洲達成的投資協議終究還是過不了關，在歐洲議會遭到凍結。此一投資協定一直是美國開展與中國戰略競爭後，中國用來對抗美國政經圍堵的重要籌碼，尤其是美國川普總統執政以來，歐盟對中國的重要性與日俱增，現在中歐投資協議叫停，先前在經濟上的談判成果並未白費，只是原打算拿來在政治上對抗美國的戰術目標沒有達成，對歐經濟等於是原地踏步，政治上對美亦無斬獲。無怪乎 最支持歐中投資協定的德國政要們會認為，凍結了協定，「中國還是會活得很好」。

從經濟上來說，中國與歐洲都需要這份協議，主因是雙方投資貿易相互依賴性已創下歷史新高，都需要有套完整的規則來引導未來的經濟互動。政治上，歐洲知道以個別國家來應對與中國的貿易談判，當然比不上用歐盟的集體行動可以獲得更多籌碼，對中國來說則是拉攏歐盟對抗美國，如此美國很難用貿易制裁手段來要脅中國。

歐盟領導人與習近平在去年12月30日宣布達成歐中投資協議，在歐中相互制裁之下，原訂在今年底完成協定審議與簽署可能要延後。（圖／歐洲議會）

雖然有些人認為中國對歐盟的制裁有些操之過急，但北京顯然也有內部的壓力需要釋放，對歐洲的制裁名單或許值得再推敲，但未來名單並非不能修改或撤除。歐盟已表明，撤除對歐洲議會議員與政要的制裁，歐洲議會就會恢復審議投資協議，北京此時拉長戰線，未來分批、低調地改變制裁名單，仍可以保有主動權。

眾所周知，推動歐中投資協議最力的是德國總理梅克爾，她也把此事當作從政生涯中是最重要的成就之一，做為她告別政壇時遺留下來的重要政治資產。德國一直都是中國在歐洲最大的貿易夥伴，也是中國最重要的工業製品與技術的進口國。她與德國朝野政要都明白，德中之間的聯繫是真金白銀的實質關係，人權問題雖然拿來當價值觀宣揚，但終究不能解決經濟問題，因此梅克爾才努力地在她任期最後幾天，把一些反對者所提出的人權及非經濟問題含混地包在協議文字中，留待其繼任者去處理。一旦穩固了與中國的關係，對美貿易交涉也有更多籌碼，同時也能加強中國在國際經貿體系中所應承擔的義務。

不久前一場由德國聯邦議會各大黨團在墨卡托中國研究中心（Merics）所舉辦的一次外交事務研討會上，各黨團外交工作負責人的論點也相當能反應德國以及歐洲當權者的想法。隸屬於執政黨聯盟黨的聯邦議院外交委員會主席呂特根（Norbert Röttgen）認為，實力強大的中國正力圖改寫國際秩序，德國面臨的最大的挑戰是：要如何用中國的自我認知來看待中國。中國對「法治」與政府角色、國家利益的觀點與歐洲國家極不相同，因此歐洲不能單獨與其打交道，在中國對歐洲的體制做出挑戰時，歐洲必須團結起來才能讓中國遵守自由與法治的規則。

原來打算拿來對抗美國的政治籌碼暫時落空，中共只有退回原點。被凍結的投資協定還在，北京隨時可以撤除制裁給予解凍，7年來的談判努力並未白費。圖為歐洲議會。（圖／路透）

德國自民黨聯邦議院外交政策發言人基爾薩萊(Bijan Djir-Sarai)則認為，只有歐洲加強自身的科技和經濟實力，才能和中國平起平坐。長期以來德國一直對中國有種幼稚的想法，認為中國只要經濟增長持續下去，達到一定的富足水準時，就會自動地向歐美學習，重視民權並催生民主體制。但如今的現實卻是，中國根本連想都不會學習歐洲，中國人甚至相信，明天應該是歐洲來學習中國，全世界應該看上去更像中國才對。

基爾薩萊還說，許多中國領導人在很多場合說過要制定未來的標準，這是最重要的。而他們所說的標準不僅僅和技術領域有關，也和社會發展及政治有關。因此在面對中國的問題上，不是要在美國與中國之間做出選擇，而是要強化跨大西洋關係來面對中國。對中國「脫鉤」或「冷戰」的說法完全不切實際，必須承認歐洲與中國之間是一種處於競爭中的相互依賴關係。

德國社民黨聯邦議院外交政策發言人施密德（Nils Schmid）認同基爾薩萊的看法，他說，中國已經向德國和歐洲發起了「全方位挑戰」，這種挑戰不僅涉及科技和軍事，而是涉及體制上的挑戰。從科技和經濟的角度上來說，中國遠比當的蘇聯和其東歐盟國要成功得多，對於全球的民主社會來說，都是極不尋常、前所未見的挑戰。

歐洲議會議員們週四以壓倒性多數通過決議，凍結歐盟與中國投資協定的籌備、審議與批准程序，直到中國撤除對歐洲議會制裁為止。（圖／路透）

歐美的政界都承認，歐中簽署原則性投資協議對中國而言，是一次贏得聲譽之舉，對歐洲而言也有相同的意義，中國與歐洲只要實質經濟關係持續加強，早一年或晚一年通過投資協議的影響不會太大。尤其是在新冠疫情之後，不確定的因素增多，原來打算拿來對抗美國的籌碼落空，就只有退回原點。投資協定雖被凍結，但還在那兒，隨時可以撤除制裁給予解凍，如同德聯邦議院外委會主席呂特根所說，現在沒有協議，大陸還是可以照原來的方式活下去。

(中時新聞網)