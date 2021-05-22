每個人對於感情的投入程度都不同，有些人不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，但有些人對於感情卻特別執著，只要認定一個人，就會把自己全部的精力都奉獻給對方，導致分手後很難從悲傷中走出來，搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、金牛座及雙魚座的人總是用情太深，一旦分開就會失去自己生活的重心。

▍1.巨蟹座

巨蟹座性格非常柔和細膩，他們對於身邊的各種關係都非常重視，尤其在愛情中，他們會非常依賴對方，用情真摯且專一，會把自己全部的愛都奉獻給對方，但這樣的愛情態度也導致她們在分手後會頓時無所適從，無法適應沒有對方的生活，讓自己的心情受到很嚴重的影響，即使分手很長一段時間還是走不出悲傷的情緒。

▍2.金牛座

金牛座屬於土象星座，是一個對感情非常理性慢熱的人，但一旦他們陷入戀愛之中，就會把自己的全部都分享給另一半，他們還會將未來目標都放在兩個人的生活之中，願意為了對方付出全部的努力，而且性格憨厚正直的金牛座，一旦步入婚姻的殿堂，他們就會一心一意對家庭負責，會以身作則的扮演好照顧對方的角色，但同時他們也很害怕感情發生變化，若是分開，他們不止失去了生命中很重要的一個人，還會失去自己的生活重心。

▍3.雙魚座

雙魚座會非常直接且熱情表達感情，他們既擁有水象星座的細膩，同時在木星、海王星的守護下，也讓他們對愛情有一種感性、充滿詩意的幻想。雙魚座會願意為了愛情付出和犧牲自己，一旦陷入熱戀，他們就會把對方當做自己生命中最重要的人，哪怕旁人有不好的評論，他們依舊會堅持自己的選擇，不會輕易放棄這段愛情，所以當感情出現問題時，他們會覺得有一種天塌下來的感覺，以至於對於任何事情都提不起精神，一直陷入悲傷的情緒當中。

(中時新聞網)