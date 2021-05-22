防疫停課，卻傳出有幼教老師遭強制放無薪假，台中市議員周永鴻22日表示，接獲許多幼教老師陳情，指園方在全國停課期間強制要求請事假、特休，甚至放無薪假，籲市府著手調查幼兒園停課期間給薪狀況。市府教育局強調，各園應支應園內教職員工的薪資，不得要求其請無薪假，將列入近期訪查項目。

周永鴻說，教育部要求全國各級學校及幼兒園19日起開始停止到校上課，接獲多名幼教老師陳情，許多幼兒園在政府宣布停課不停班不久後，便要求教職員選擇請事假、用掉特休或放無薪假，老師在資訊不對等或園方緊迫盯人下敢怒不敢言，只能簽下同意書。

他強調，教育部國教署21日已經再次發函給各地方教育局，幼兒園停課期間退還家長之費用項目，只包括午餐、點心及交通費；支應教職員工所需之學費與雜費無須退還，各園仍應支應園內教職員工之薪資，不得要求教職員請無薪假。

周永鴻接到托嬰中心托育人員陳情，被中心強迫選擇用掉特休或放無薪假，請社會局趕緊介入了解。

周永鴻要求教育局，著手調查各幼兒園停課期間的給薪狀況，並要求幼兒園應正常給付教職員薪資。而許多教職員在園方壓力下，在同意書或勞資會議記錄上簽名，勞工局在了解狀況同時應注意這個現象。

勞工局說，已接到許多幼兒園教職員詢問停課期間給薪的規定，正在主動調查幼兒園及教育機構停課期間的給薪狀況。若從業人員遇到勞資爭議，可以向勞工局聯繫。

社會局指出，托嬰中心近期雖然停止托育但不停班，中心不能片面要求員工停班，甚至放無薪假，會積極調查。

教育局強調，有部分幼兒園老師被要求簽署停課期間自願放無薪假，由於老師的薪資來自學生家長繳交的學雜費項目，依據《台中市教保服務機構收費退費辦法規定》，此段停止到園期間，幼兒園需退還家長之費用項目，包含午餐、點心及交通費。

至於支應教職員工所需的學費及雜費無須退還，各園仍應支應園內教職員工的薪資，不得要求其請無薪假，教育局已公告於網頁，並要求各園配合辦理，列入近期訪查項目。

(中時 )