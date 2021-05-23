隨著勇士在附加賽飲恨敗給灰熊提前宣告淘汰，他們已經開始放眼下個球季！根據《The Athletic》記者提姆川上23日爆料，由於「浪花弟」克雷湯普生下季有望回歸，柯瑞與「追夢」卓雷蒙格林已跟球隊高層要求至少補進1到2名老將。

「柯瑞與卓雷蒙格林希望球隊當中可以擁有更多成年人，也就是擁有多年經驗的老將，」提姆川上表示，「他們不願繼續看到勇士找來那種明顯還沒有準備好，且沒辦法馬上帶來貢獻、融入球隊的年輕球員。」代表兩人真的不想陪練下去了。

攤開勇士本季球員名單，年齡超過30歲的人除了柯瑞、卓雷蒙格林，只剩整季提前報銷的克雷湯普生，以及替補後衛貝茲摩，季末受傷沒打的烏布雷才25歲，帕斯卡24歲，昨天附加賽「罪人」普爾更只21歲，根本沒辦法苛責他們什麼。

儘管勇士目前薪資空間有限，卻在下季克雷湯普生傷癒歸隊後，可以請走本季表現不穩定的烏布雷，藉以清出足夠薪資空間找尋老將加盟，目前他們最欠缺的當然還是具備豐富經驗的內線長人，或許勇士高層該從現在就準備開始物色人選了。

(中時 )