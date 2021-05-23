女神奎丁擁有32E的火辣身材，，在學生時期因擅長打電玩《英雄聯盟》，被封為「史上最清純的LOL女神」，近年來開始經營個人YouTube頻道，目前擁有52.7萬訂閱者，近日在個人頻道上，推出一部影片，實測自己的包養價格，在過程當中，陸續找了3名男子見面，其中1名男子是以電話聯繫的方式，該名男子表示:「我在信義區有6間房子，都可以給妳住。」

女神奎丁與第一名男子碰面的時候，男子表示:「家族經營5間酒吧，目前有1間正在籌備當中，經營的酒吧事業一年的營業額是1億，所以閒錢比較多。」男方更是透露，自己的年收入2千至3千萬，隨後拿出一大疊千元現鈔，表示:「這是大哥的訂金，願意開出每月40萬元包養費。」第二位男子則是從事影視產業，則願意開出每月60萬元的包養費。

奎丁在影片的最後，表達自己的心得:「其實我之前就已經想做包養這個主題了，中間做了許多功課，其實大家都不知道包養這件事是合法的，包養其實是踩在一個灰色地帶。」並請到邱律師來到頻道上與大家做分享。邱律師表示: 「如果是在交往過程中，給妳一筆金額當作生活費是不會違法，但是如果是給你多少費用，有開出服務項目與內容就是不行，因為在法律上是違法了公序良俗。

許多網友在底下留言表示: 「欲望是無止境的，只有靠自己的努力才是最真實。」、「貧窮遠遠限制了我們的想像」、「突然覺得世界好可怕、這個氣度就是有錢人」、「一般男生要拿一萬都在三考慮了」、不同世界的精彩，感謝丁姐讓我大開眼界⋯⋯」、「所謂的包養我以前也做過, 但追求物質生活雖然快樂但是那所謂的快樂是短暫和必須付出極大的代價，無論最終結局如何餘生雙方必悔恨。」

(中時新聞網)