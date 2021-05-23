疫情連日升溫，雙北5月15日起至5月28日升級第三級警戒，對於是否能在28日解除第三級警戒，台北市長柯文哲坦言，疫情尚未趨緩，要解除不太樂觀，「我認為不太可能」，而雙北市共同生活圈，會再與新北商量。
柯文哲表示，按照疫情目前狀況，他認為5月28日馬上解封不太樂觀，按照我的醫學常識，市民自動自發封城要到週五解除不容易，至於什麼時候要宣布，因雙北是首都生活圈，仍須與新北商聯。
柯文哲認為，北市府的態度還是要民眾習慣新常態，就像面對極端氣象，他認為強降雨比颱風更可怕，所以面對這波疫情，社會的機動性要更大。
柯文哲強調，依照目前的判斷，說要在周五說疫情過了，「我認為不太可能解除三級警戒」，而市府每天仍是會動態宣布，公布明天該怎麼做，就像今天也加壓政策，除了新增20快篩站，更禁止餐廳飲食店內用，柯認為，面對疫情，我們社會應變能力要變快。
(中時 )
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