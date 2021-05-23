台灣慘遭新冠肺炎肆虐，近期全台各地都不好受，不只北部南部也漸漸傳出疫情，但今天這則新聞或許可以暫時讓大家開心一下，因應NBA季後賽首輪太陽對決湖人，在高雄一家美語補習班做了一件超搞笑的事，他們將補習班門口跑馬燈改成「Let’s go SUNS！鳳凰城太陽隊加油！Beat LA！打爆湖人隊」等字樣，而此舉竟被美國論壇Reddit發現，近日更被貼到推特，沒想到竟吸引到太陽隊官方推特注意。

而太陽隊官方推特還真的轉發了這則貼文，也讓台灣上到了國際版面，真的讓人驚喜，不過湖人球迷心情恐怕會有點五味雜陳，但此舉仍受到大家的關注，有台灣網友就在下方留言說：「台灣之光」、「高雄太陽很大 當然支持太陽」，相信台灣能上到NBA這樣受世界矚目的版面一定非常光榮，這家補習班也瞬間爆紅成為大家搜尋的對象。

本季太陽隊是聯盟一大驚奇，從大家不看好狀況下竟以西區第二晉級季後賽，湖人則是以第七名晉級，這跟保羅(Chris Paul)加入有很大關係，畢竟有他在的球隊如黃蜂、快艇、火箭、雷霆到現在的太陽都曾經從谷底翻身，保羅帶給球隊的效益非常大，本季他還是有場均16.4分4.5籃板8.9助攻，身手相當全面，並且還有兩分球49.9%、三分球39.5%、罰球93.4%命中率。

另外搭配戴文布克(Devin Booker)、艾頓(Deandre Ayton)、克勞德(Jae Crowder)等幫手，太陽實力真的不能小看，本季他們平均得分排聯盟第7、助攻聯盟第3、平均失分聯盟第7，可惜的是籃板排23名，這或許跟他們的球風有關，而湖人平均失分排聯盟第2、籃板排第17，這兩項或許是他們對戰太陽的優勢，兩隊將於台北時間5月24日半夜開打，太陽能完成高雄補習班的夢想嗎？我們看下去！

(中時新聞網)