資深演員郎祖筠出道30年，不論在舞台劇或相聲等領域都繳出漂亮成績單，常在社群網站與網友分享日常的她，近來透露外甥女是處於第一線的醫護人員，更曬出兩張醫護人員的照片，讓她不捨直呼：「好心疼。」

郎祖筠在臉書曬出兩張醫護人員的照片，其中一張只見雙手手掌有無數皺褶，推測應該是高溫下穿上防護衣工作，長時間接觸汗水導致，另一張照片則是脫下防護衣後，整件衣服濕透黏在背上，讓她不捨表示：「我一位在當醫護人員的外甥女，每天摘下手套的雙手，還有他們脫下防護衣的瞬間，叫人好生心疼啊」，不難看出身處第一線醫護人員的辛苦程度。

對此，網友們也紛紛留言：「這是真的，也是我每天上班的寫照，汗在流，淚卻只能吞進肚子」、「真的要深深的一鞠躬與感謝！感謝前線的護理人員！辛苦了！」、「我們一定要做好防疫，讓醫護人員可以安心工作」、「醫護人員心裡壓力很大很大，不只是執行任務，還得小心病毒感染，尤其面對重症染疫的病患，醫護加油」。

日前疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，導致許多藝文活動紛紛喊卡，當時，藝人郎祖筠在臉書抱怨：「繼續打擊藝文團體，乾脆大家倒閉」，引來大批網友撻伐，隨後刪文仍止不住抨擊聲浪，讓她發文道歉表示已深深自省，更強調會和團隊配合指揮中心和各縣市政府規定，希望與大家平安度過疫情。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)