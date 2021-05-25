全國疫情嚴峻，學生染疫人數持續攀升，昨天單日新增27人，創最高紀錄，由於全台停課將到5月28日為止，但雙北巿長均已表態，指以目前的情勢發展，難以於28日後恢復上學。
因應全國實施疫情警戒第三級時間延長，為降低群聚感染之風險，維護學校師生健康及學習權益，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至110年6月14日(一)止；兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。
(中時新聞網)
全國疫情嚴峻，學生染疫人數持續攀升，昨天單日新增27人，創最高紀錄，由於全台停課將到5月28日為止，但雙北巿長均已表態，指以目前的情勢發展，難以於28日後恢復上學。
因應全國實施疫情警戒第三級時間延長，為降低群聚感染之風險，維護學校師生健康及學習權益，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至110年6月14日(一)止；兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。