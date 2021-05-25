絕緣材料廠-鉅橡(8074)因IC載板相關需求強勁，訂單已滿到年底，不過近期台灣本土新冠肺炎疫情大爆發，生產略受影響，鉅橡表示，公司努力調度生產，希望能降低疫情干擾，預期每一季都會優於去年同期，今年獲利也可望較去年大躍進。

鉅橡今天除息，每股配息1元，不過今天股價開低收低，未能順利填息。

由於IC載板在線路上更加細線化，帶動PCB耗材需求增加，鉅橡因PCB製程墊材市佔率高達90%，成為受惠者，鉅橡第1季稅後盈餘為2681萬元，年成長1.17倍，每股盈餘為0.33元，累計前4月合併營收為4.59億元，年成長17.1%。

在生產美耐板的鉅莊部分，鉅橡表示，目前鉅莊訂單狀況良好，不過近期台灣本土疫情爆發，是否會影響建築工程仍待觀察，如果疫情能順利控制，鉅莊企業今年獲利可期。

鉅橡表示，目前國外載板客戶訂單已排到年底，半導體相關訂單亦已達第3季，預估年底前訂單都是滿的，今年營運可望逐季優於去年同期，鉅莊今年也可望貢獻獲利，整體營運看起來很樂觀，法人預估，鉅橡今年獲利可望挑戰較去年倍增。

(時報資訊)