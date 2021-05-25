屏東縣新園鄉在5月14日出現人感染日本腦炎首例本土確診案例，由於日本腦炎是人畜共通傳染病，雖然縣內目前無豬隻感染案例，但豬隻是日本腦炎的增幅宿主，因此屏東縣動物防疫所呼籲養豬戶應定時進行環境清潔、場內使用捕蚊燈並落實母豬接種疫苗等防疫措施。

屏東縣動物防疫所於4月邀請國立嘉義大學獸醫學系郭鴻志教授蒞臨授課重要豬病防治，其中針對日本腦炎防治，郭鴻志表示豬日本腦炎以夏天育成之初產妊娠母豬最易感染發病，會引起流、死產或異常分娩，對養豬產業造成極大損失；新女豬配種前基礎免疫外，經產母豬每空胎施打1劑日本腦炎疫苗及種公豬免疫，才具較佳保護力。

台灣日本腦炎流行季節為每年的5月至10月，其中6月至7月為流行高峰期；由三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊媒介傳播，病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，因此養豬戶在室內應加裝紗窗紗門、使用補蚊燈或驅蚊劑等防蚊方法，並對室外的溝渠、大型容器等積水處也該落實清理，以防病媒蚊孳生。

屏東縣動物防疫所長李永文表示，今年度針對縣內養豬場週邊道路進行防疫消毒及鼓勵畜牧場自衛防疫消毒工作計1264場，因應近期新冠肺炎疫情，動防所針對案例發生處周邊養豬場進行疫情電話訪視結果場內豬隻並無異常；在此呼籲養豬戶，除了幫豬隻施打日本腦炎疫苗外，應每日觀察動物健康情形，倘發現可疑疫情時，應立即主動通報本所。

(工商 )