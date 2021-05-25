警方當場查扣正在詐騙的SIMBOX電信設備、網路分享器、無線基地台、行動電話及人頭電信門號卡等贓證物。（盧金足攝）

「阿舅，我是你外甥啦！」接到猜猜我是誰電話時，來電顯示雖是國內手機門號，小心是從境外打來的詐騙電話。刑事局中部打擊犯罪中心25日宣布破獲架設數位節費器SIMBOX電信設備的詐騙機房，詐騙成員以亂槍打鳥方式撥打民眾電話，假冒是久未聯絡甥姪輩，加LINE後噓寒問暖，再以急需財物應急借款誘使被害人到ATM轉帳，初步清查被害人達6人，金額約100多萬元。

接到「猜猜我是誰」電話小心被詐財 刑事局破獲加LINE誘轉帳詐騙機房

刑事警察局偵查六大隊大隊長吳東文指出，分析警政署165反詐騙平台資料，詐騙國人犯罪手法「猜猜我是誰」案類似有上升趨勢，中部打擊犯罪中心採取「斬手」、「斷源」雙措施，首先於5月中旬查獲以歲陳姓主嫌等14名詐欺車手集團到案，斬斷詐欺集團的雙臂，繼而分析詐欺集團常以數位節費器作為詐騙工具。

警方為有效斷源，經持續調查蒐證，發現在彰化縣地區有一詐欺集團，同樣利用SIMBOX電信設備實施詐騙，經多日跟監埋伏確認該機房位置，基於案況急迫性及必要性，雖在疫情第三級警戒期間，仍前往彰化縣某汽車旅館內，將正在持用SIMBOX電信設備詐騙的31歲趙姓男性犯嫌逮捕到案。警方當場查扣正在詐騙的SIMBOX電信設備、網路分享器、無線基地台、行動電話及人頭電信門號卡等贓證物。

刑事警察局偵查第六大隊第二隊隊長江嘉勝 表示，「猜猜我是誰」詐騙國人常用的詐騙手法，詐騙集團通常鎖定50至70歲年齡層長者為詐騙對象，以亂槍打鳥方式撥打民眾電話接聽，假冒是民眾親友，平均20多歲詐騙集團成員，向年齡長被害人親切聊天，有的先以「阿舅，我是您外甥XXX」，謊稱更換電話門號要求民眾輸入新的門號並加LINE。

詐騙成員再每天藉由LINE軟體向被害人民眾噓寒問暖令降低戒心，最後再以各種藉口急需財物應急進行借款，誘使被害人前往ATM轉帳而遭詐騙，詐騙款項多在10至30萬左右，造成為數眾多的民眾在不察的情況下被騙。

警方初步清查遭是類手法詐騙既遂被害人達6人、未遂被害人30餘人，且年齡多以50至60歲為主，實際受害人數仍待清查。

中部打擊犯罪中心表示，防疫已進入第三級警戒，國人待在家中時間變長，依經驗詐騙集團 容易利用此一現象實施詐騙，警方呼籲打擊詐欺犯罪不因疫情升高而鬆懈，民眾要提高警覺，警方不會讓非法之徒「趁疫犯案」，確保民眾生命、財產不受侵害。

(中時 )